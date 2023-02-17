LADA и китайские бренды заняли около 80% на авторынке РФ

Суммарная доля отечественной LADA и китайских марок на российском авторынке, которая год назад была менее 30%, в январе 2023 года приблизилась к 80%. Такие данные озвучил директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, выступая на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» (ссылка на видеотрансляцию – здесь).

Так, на долю LADA пришлось 39%, а бренды из Поднебесной отстают от нее совсем немного (38,1%). Однако, как отметил эксперт, картина рынка в столичных регионах (Москва, Санкт-Петербург) сильно отличается как от провинции, так и от общероссийской. Например, в Москве доля LADA хоть и выросла за год в 1,8 раза, но в январе 2023 года составила всего 8,7% рынка. У китайских брендов прогресс просто феноменальный: их доля на рынке столицы России увеличилась с 8,6% до 59,6% (почти в 7 раз).

В Санкт-Петербурге доля LADA выросла примерно вдвое, достигнув 14,2% (это выше, чем в Москве). Что касается китайских брендов, то их доля на местном рынке сейчас даже больше, чем в Москве (60,7%). А за год она увеличилась в 5,8 раза. Суммарно «китайцы» и LADA в Питере тоже заняли уже около 80% рынка – как и в целом по стране.

Заметим также, что хотя в «нестоличных» регионах и LADA, и китайцы тоже демонстрируют внушительный рост (в 2 раза и 3,4 раза соответственно), однако отечественному бренду здесь симпатизируют немного больше, чем продукции из КНР: на LADA приходится 46% рынка, на китайские бренды – 32,7%.

В агентстве «АВТОСТАТ» считают, что картина рынка будет и дальше меняться. Более подробно об этом можно узнать из нашего подробного пресс-релиза.