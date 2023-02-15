Россия опустилась на 19 место в рейтинге мировых авторынков

В рейтинге крупнейших мировых авторынков, составленном по итогам 2022 года, Россия находится на 19 позиции. Такие данные привел директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, выступая на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка».

Напомним, что еще год назад наша страна занимала 11 место в этом рейтинге. Но из-за того, что в минувшем году российский рынок новых легковых автомобилей сократился почти в 2,5 раза, существенно изменилось и его место среди ведущих рынков. Таким образом, Россия очутилась в конце ТОП-20, имея практически равные показатели с Таиландом.

Также эксперт обратил внимание на количество купленных новых машин на 1000 жителей. И здесь в 2022 году у нас тоже неутешительный показатель – всего лишь 4. При этом в 2021-м он составлял 10, что соответствовало среднемировому значению. Таким образом, сегодня в этом плане мы находимся на одном уровне с Индонезией и Индией. Даже соседствующие с нами в таблице Таиланд и Малайзия имеют результаты в 9 и 20 купленных новых автомобилей соответственно.

Что касается других стран, то лидером среди мировых авторынков остался Китай с объемом 26,61 млн единиц. Причем этот показатель в 2022 году вырос на 4%. А вот в США рынок, напротив, снизился (-9% до 13,65 млн шт.), что, впрочем, не помешало ему сохранить вторую позицию в рейтинге.

Результаты остальных авторынков представлены на картинке. Как видно, у одной половины стран (10 из 20) наблюдается рост, а у другой – падение. Сильнее всего оно как раз оказалось у России. Всего же в 2022 году суммарный объем продаж новых автомобилей в мире составил почти 81 млн – на 2% меньше, чем годом ранее.

О других итогах российского авторынка вы можете узнать в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», онлайн-трансляция которого ведется на канале Автостат ТВ.