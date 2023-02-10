В январе кроссоверы и автомобили сегмента B заняли 94% российского авторынка

В январе 2023 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 45 231 экземпляр. Это на 47% меньше, чем год назад. Такие выводы сделали эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" на основе данных ППК*. Львиная доля рынка, как отмечают специалисты, пришлась суммарно всего на два сегмента - кроссоверы/внедорожники и сегмент B (в европейской классификации - компактные автомобили) заняли 94%. При этом доля кроссоверов (SUV) уже достигла 63% - за счет снижения доли других (LAV, сегмент D, MPV и др.) в том числе и сегмента B (его доля снизилась до 31%).

Отметим, что и SUV, и сегмент B в первый месяц нового года продемонстрировали отрицательную динамику. Количество проданных кроссоверов (SUV) сократилось на 40% до 28 436 экземпляров. Тем не менее, если посмотреть его марочную структуру, заметим, что 8 из 25 марок, представленных в ТОПе, даже нарастили свои продажи. В их числе - LADA (+79%) и целый ряд китайских брендов. В частности, JAC нарастил свои объемы почти в 7 раз (на низкой базе прошлого периода), EXEED - вырос в 4 с лишним раза, Chery увеличила реализацию своих автомобилей на 105%. Еще пять китайских марок показали "плюс", в диапазоне от 27% (Changan) до 96% (Geely). Что касается брендов, ушедших "в минус" - самое большое падение в ТОП-25 у французского Renault (-96%), минимальное снижение у Chevrolet (-27%).

В сегменте B, который в целом упал на 43% до 13 992 экземпляров, ситуация намного хуже. Здесь только одна отечественная LADA показала положительную динамику (+11%), у остальных - из числа первой десятки лидеров - отмечено падение в диапазоне от 97% (Chevrolet) до 67% (Honda).

Более детальная информация по итогам авторынка в 2022 году будет представлена в ходе форума «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который пройдет 15 февраля. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.

*АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».