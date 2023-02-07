Лидеры и аутсайдеры российского авторынка в январе 2023 года

Несмотря на то, что рынок новых легковых автомобилей в январе сократился примерно наполовину (-47,4%), некоторые марки и модели на нем показывают рост. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023 года».

Так, по данным АО «ППК»*, в десятке марок-лидеров рынка положительную динамику имеют пять из них. Если отечественная LADA прибавила только 8,8% к показателю января 2022 года, то у четырех китайских брендов (Chery, Haval, Geely, EXEED) рыночный рост составил от 44,8% до 314,4%. Кроме них, в ТОП-10 попал еще один представитель КНР – OMODA, продажи которого стартовали лишь осенью. Остальные четыре марки (Kia, Hyundai, Toyota, Renault) демонстрируют падение более чем на 80%.

В модельном рейтинге более половины (12 из 20) участников находятся «в плюсе». И это тоже «китайцы» и «лады», в том числе и бестселлер – «Гранта». Но лучше всех в этом плане отличился кроссовер Geely Atlas Pro, объем рынка которого в январе вырос почти в 3,5 раза. А вот сильнее всего «просел» отечественный внедорожник УАЗ «Патриот» (-45,5%).

Более детальную информацию о состоянии авторынка в начале года вы можете получить после просмотра видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023 года», которая доступна на канале Автостат ТВ.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».