ТОП-10 стран-импортеров, поставляющих автомобильные аккумуляторы в Россию

В рамках подготовки отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на основе обработки таможенных данных выяснили, что в 2022 году общий объем импортных поставок АКБ в Россию, предназначенных для вторичного авторынка, составил 3,3 млн штук.

Лидером по поставкам автомобильных АКБ в Россиию, как и в 2021 году, осталась Южная Корея. На нее пришлась треть (33,4%) всего импорта таких батарей - 1 млн 111 тыс. шт. На втором месте - Турция, импортировавшая в нашу страну 739,3 тыс. автомобильных аккумуляторов (доля - 22,2%). Почти пятая часть (19,8; или 656,8 тыс. шт.) в объеме импорта заняла Словения.

В ТОП-5 стран-поставщиков также вошли Сербия (158 тыс. шт.) и Чехия (110,3 тыс. шт.). Отметим, что на эту пятерку импортеров пришлось около 84% всех ввезенных в Россию автомобильных АКБ. На шестой строчке рейтинга находится Испания с результатом 107,2 тыс. единиц, на седьмой - Япония (101 тыс. шт.). Далее следуют Польша (78 тыс. шт.), Китай (61,8 тыс. шт.) и Германия (44,4 тыс. шт.).

Заметим, что долевое участие стран в российском импорте существенно поменялось. Так, увеличилась доля Южной Кореи, Турции, Словении, Сербии и Китая. Причем у этих же стран, за исключением Южной Кореи, выросли еще и объемы импорта.

Заказать у экспертов расширенную версию отчета, дополненную данными по производителям продукции и импортерам автомобильных аккумуляторов, поставляемых для вторичного российского рынка, можно, написав на e-mail: tatyana@autostat.ru.