Доля импортных автомобилей на российском рынке в 2022 году увеличилась до 25%

Каждый четвертый новый легковой автомобиль, приобретенный россиянами в 2022 году, был произведен за рубежом. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, что в 2022 году в России было куплено 626,3 тыс. новых легковых машин, что на 59% меньше, чем в 2021-м. При этом на долю автомобилей местного производства пришлось три четверти (75,2%) рынка, т.е. 471,1 тыс. штук. Соответственно оставшаяся четверть (24,8%) – это импортные машины (155,2 тыс. шт.).

Также эксперты отмечают, что объем рынка машин локальной сборки упал на 62%, в то время как импортных – на 43%. Напомним, что в угоду антироссийским санкциям весной многие производители, прежде всего, из Японии и европейских стран, остановили свои заводы в России, вследствие чего продажи таких автомобилей резко упали. То же самое происходило и с корейскими марками, которые к санкциям не присоединились, но вынуждены были остановить сборку – из-за нарушения логистики поставок комплектующих.

Продажи машин местной сборки в 2022 году в основном тянули на себе LADA, Kia, Hyundai и Renault. Суммарно на эти четыре марки пришлось 70% локальной сборки. В этом плане можно еще отметить и Haval, который имеет собственный завод в Тульской области.

Реализация импортных автомобилей во многом шла благодаря «китайцам», которые санкции не поддерживают и продолжают официальные поставки на наш рынок. Так, половину этого объема составили китайские бренды Chery, Geely и EXEED. Кроме этого, нельзя забывать и про механизм параллельного импорта, утвержденного Правительством РФ. Уже сейчас многие дилеры активно им пользуются, предлагая клиентам автомобили, ввозимые напрямую (минуя дистрибьютора) из-за рубежа. Как следствие, сегмент импортных машин в 2022 году чувствовал себя лучше рынка, в связи с чем его доля выросла с 18,2% (в 2021-м) до 24,8%. Таким образом, каждый четвертый купленный новый легковой автомобиль был привезен из-за границы.

Наглядно динамика по маркам в обоих сегментах представлена на картинке. В сегменте автомобилей локальной сборки можно ознакомиться с данными 18 брендов-лидеров по объему рынка, а среди импортных – это ТОП-25.

Более детальная информация по итогам авторынка в 2022 году будет представлена в ходе форума «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который пройдет 15 февраля. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».