Треть всех автодилеров в России относится к китайским брендам

На середину января 2023 года в России числилось 3164 автодилера – на 56 меньше, чем год назад (в январе 2022-го их было 3220). Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе очередного мониторинга* дилерских сетей автопроизводителей, официально представленных на российском рынке.

Более глубокий анализ полученной статистики позволил специалистам сделать вывод, что за год дилерские сети изменились не только количественно. Особенно это заметно, если сгруппировать их по принципу происхождения марок. Так, доля дилеров, представляющих интересы европейских брендов, снизилась с 27,5% (в январе 2022-го) до 22,8% (в январе 2023-го). Аналогичная картина сложилась и по дилерам, которые работают с японскими (их доля уменьшилась с 20,6% до 16,4%) и американскими (с 4,1% до 0,7%) автомобилями.

А вот число китайских дилеров, выросло сильнее других и, судя по всему, они больше всех выиграли от произошедшей трансформации. В начале нынешнего года на долю «китайцев» пришлась ровно треть от всех дилеров в нашей стране. При этом всего год назад этот показатель составлял 22,4%.

Помимо китайцев, улучшили свое положение отечественные бренды, доля дилеров которых выросла с 13% до 14,3%. Также есть небольшой прирост и у «корейцев» (с 12,4% до 12,5%), несмотря на непростую для них ситуацию на рынке.

Таким образом, сегодня каждый третий дилер относится к китайским маркам, каждый шестой – к японским, каждый седьмой – к российским, а каждый восьмой – к корейским.

Прочие итоги 2022 года обсудим на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: forauto.autostat.ru.

* Учитываются официальные дилерские центры (контракты) по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, без сервисных партнеров.