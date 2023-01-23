В 2022 году Chery стала лидером по объему рынка SUV в России

В сегменте кроссоверов и внедорожников наибольшие предпочтения россияне в 2022 году отдавали продукции Chery, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»***. Таким образом, после 5-летнего доминирования Hyundai в сегменте SUV сменился лидер.

Как отмечают эксперты агентства, в минувшем году жители нашей страны приобрели 39 252 новых кроссовера марки Chery, что чуть меньше (-2%), чем в 2021-м. При этом около половины (49,1%) от этого количества пришлось на модель Tiggo 7 PRO (с учетом Tiggo 7).

Второе место в марочном рейтинге SUV заняла отечественная LADA (35 506 шт.; -30,2%), а внедорожник LADA Niva Travel в 2022 году стал лидером данного сегмента. Третья строчка принадлежит китайскому бренду Haval, результат которого составил 34 128 купленных автомобилей (-7,1%).

Далее следует корейский Hyundai (29 608 шт.; -66,9%), который, напомним, первенствовал в сегменте SUV на протяжении пяти лет подряд (в 2017 – 2021 гг.). Основу лидерства составлял кроссовер Creta, который на этот раз в модельном рейтинге стал только третьим. Замкнул ТОП-5 китайский Geely (26 690 шт.; +9,3%), который единственным среди представленных брендов показал рыночный рост.

Результаты остальных марок приведены на картинке. А более детально итоги 2022 года обсудим на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться – по ссылке: forauto.autostat.ru.

*** АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв