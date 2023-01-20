Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на дороге

Самым главным раздражающим фактором на дорогах для российских водителей является агрессия, которую порой проявляют участники дорожного движения по отношению друг к другу. Этот «пунктик» стал самым популярным в ходе онлайн-опроса, который в январе 2023 года провели специалисты агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем». Вопрос всем респондентам задавался одинаково: «Что вас больше всего раздражает на дороге?». Агрессию отметили 27,2% участников.

На второе место по числу полученных голосов вышел ответ: «Невключенные поворотники при маневрах». Его выбрали 26,3% опрошенных, т.е. тоже примерно каждый четвертый. В тройку самых популярных «раздражителей» вошла и медленная езда в левом ряду, которую отметили 18,1% участников опроса.

Как выяснилось, ослепляющий дальний свет фар встречных машин вызывает гнев практически у каждого десятого (10,4%). Разговоры по мобильному телефону во время движения отметили 8,5%, а выбрасываемый из машины мусор – набрал 7,3% голосов.

Со всем остальным, как показал опрос, большинство водителей готовы смириться. Так, неумение парковаться способно рассердить почти 2% респондентов, а опасная перевозка крупногабаритных и длинномерных грузов не получила в нашем рейтинге даже 1%.

Комментирует заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков:

- Судя по результатам опроса, в целом больше всего людей раздражает… невыполнение Правил дорожного движения! Неиспользование поворотников, оккупация левого ряда, опасное вождение и так далее – все это есть в ПДД. И это радует: значит, общий «кодекс поведения» на дороге у нас уже есть, его просто нужно соблюдать.

Знаете, что общего у пунктов, набравших больше всего голосов? Все эти нарушения – поворотники, движение без необходимости со слишком малой скоростью, опасное вождение – не контролируются камерами фотовидеофиксации. А «живых» сотрудников ГИБДД на дорогах «зачистили» ради тех самых камер. Или доходов с них.

К сожалению, изменения этой парадигмы пока не просматривается. Выход только один – не забывать о тех нарушениях, которые «неподвластны» камерам, однако раздражают нас с вами и влияют на нашу безопасность. То есть – наладить неотвратимость наказания. Кто возьмется?