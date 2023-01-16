Динамика рынка новых легковых автомобилей по сегментам в 2022 году

В минувшем 2022 году объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 626,3 тыс. единиц, что на 59% меньше по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. При этом отрицательная динамика коснулась всех представленных сегментов.

Самое глубокое падение эксперты отмечают в сегментах D (-77%) и LAV (-66%). Больше всего в 2022 году россияне приобрели новых кроссоверов и внедорожников – 347,2 тыс. штук. Таким образом, на долю сегмента SUV пришлось 55,4% от общего объема российского рынка. Лидерство здесь принадлежит LADA Niva Travel (19,4 тыс. шт.), за которым следуют Chery Tiggo 7 PRO (19,3 тыс. шт.; с учетом Tiggo 7) и Hyundai Creta (18,9 тыс. шт.).

Cегмент В, который является вторым по объемам на нашем рынке, в минувшем году получил долю в 33,5%. В данном сегменте лидирует семейство LADA Granta, результат которого составил 88 тыс. штук. Далее, с огромным отставанием, идет еще одно отечественное семейство – LADA Vesta (32,8 тыс. шт.). Замыкает тройку лидеров Kia Rio (23,9 тыс. шт.).

На долю этих двух сегментов (SUV и B) приходится 89% российского рынка, соответственно на все остальные – 11%. При этом ни у одного из «мелких» сегментов доля рынка не превышает 3%. Их объемы, динамика, а также наиболее популярные модели – представлены на картинке.

Более подробно итоги рынка по 2022 году подведем на ежегодном форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве.

*АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».