Как изменились траты россиян на содержание автомобиля?

Жители нашей страны стали тратить в месяц на содержание автомобиля в среднем на 1,5 тысячи рублей больше, чем прежде. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ», сравнив итоги онлайн-опросов, проведенных в марте и октябре, при подготовке маркетингового отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна)».

Если в марте у россиянина на содержание автомобиля уходило в среднем 9 078 рублей, то в октябре – уже 10 622 рубля. Иными словами, ежемесячные расходы на машину выросли на 1 544 рубля, или на 17%.

Понятно, что эти расходы могут сильно варьироваться, потому что у многих людей разные автомобили, да и пробеги за месяц тоже отличаются. Условно говоря, одни могут потратить за месяц на содержание машины менее 5 тысяч рублей, а другие – более 30 тысяч. Поэтому нам стало интересно, как изменились расходы в различных категориях.

Как выяснилось в ходе опросов, в России стало больше тех автовладельцев, кто тратит на машину от 10 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Если в марте таковых было 17,2%, то в октябре – 21,1%. Также увеличилась доля тех, кто отдает на это 15 – 20 тысяч рублей (с 6,4% до 10,7%) и 20 – 30 тысяч (с 2,9% до 4,4%). Число тех, кто тратит на машину свыше 30 тысяч рублей в месяц, выросло с 2,2% до 3,3%, но это самая малочисленная группа автовладельцев.

А вот самой многочисленной группой остается та, у которых расходы составляют от 5 тысяч до 10 тысяч рублей в месяц. В начале весны на ее долю приходилось 40,3%, а осенью – 38,1%. Вторая по численности группа – с ежемесячными расходами до 5 тысяч рублей. За прошедшие месяцы их доля тоже сократилась – с 29,3% до 21,1%.

Как сегодня автовладельцы оценивают свое финансовое положение? Как оно изменилось с весны 2022 года? Каковы планы россиян по обслуживанию и эксплуатации автомобиля либо по его продаже/покупке? Ответы на эти и многие другие вопросы – в маркетинговом отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (третья волна)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».