Названы бестселлеры российского авторынка за последние 20 лет

LADA Granta спустя год вернула себе звание лидера российского авторынка, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

В 2022 году машины этого семейства разошлись тиражом в почти 88 тысяч единиц, что составляет чуть более 14% от общего объема. Иными словами, каждый седьмой купленный новый легковой автомобиль в прошлом году – это «Гранта».

Если рассматривать статистику российского авторынка за последние 20 лет, то Granta уже в шестой раз завоевывает титул лидера. Ранее это происходило в 2013 – 2015 и 2019 – 2020 годах. В 2021 году она тоже могла сохранить это звание, но в связи с частыми остановками производства на тольяттинской площадке (из-за проблем с комплектующими) продажи самой доступной в России модели резко упали, а титул бестселлера достался «Весте».

В последние пять лет именно LADA Granta и Vesta пользовались наибольшей популярностью у жителей РФ. А до этого, в 2016 – 2017 годах, их симпатии оказывались на стороне «корейцев» – Hyundai Solaris и Kia Rio. И это было только два таких случая, когда бестселлерами российского рынка становились иномарки. До этого, как уже упоминалось, была «Гранта», а еще раньше – уже снятые с производства модели LADA.

По всей видимости, LADA Granta и в нынешнем году станет №1 рынка, поскольку в модельном рейтинге она лидирует с огромным отрывом. Да и по цене из действующих моделей с ней некому конкурировать, кроме внедорожников LADA Niva Travel и LADA Niva Legend. Но они представители сегмента SUV, где есть широкий выбор китайских кроссоверов с ценой как минимум вдвое выше. Так что, текущая ситуация играет на руку именно «Гранте».

Более детально итоги российского авторынка обсудим в ходе форума «ForAuto – 2023», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке: forauto.autostat.ru.