Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в 2022 году

По итогам 2022 года в России было куплено 626 281 новый легковой автомобиль, что на 58,7% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидерство на российском авторынке по-прежнему удерживает отечественная марка LADA, показатель которой за прошедший год составил 174 688 экземпляров, продемонстрировав падение на 48,2%. В результате доля LADA оказалась равной 27,9%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды Kia (65 691 шт.) и Hyundai (54 017 шт.), которые показали еще большее падение (на 67% и 66% соответственно). В ТОП-10 марок почти все имеют отрицательную динамику, а в «плюсе» оказался только китайский Geely (+8,4%). Сильнее других в объемах рынка потерял немецкий Volkswagen (-77,2%), а меньше всего – китайский Сhery (-2%).

В модельной структуре российского рынка по итогам 2022 года лидирует отечественная LADA Granta. Автомобили этого семейства были куплены в количестве 87 982 единиц – на 22% меньше, чем год назад. На второй позиции находится LADA Vesta с результатом в 32 790 экземпляров (-71,2%). На третьем месте расположилась корейская Kia Rio (23 909 шт.; -69,8%).

Стоит отметить, что в представленном рейтинге (ТОП-20) есть модели, которые имеют рыночный рост. Это три «китайца» – Chery Tiggo 7 PRO (+55,7%), Haval Jolion (+94,8%) и Geely Coolray (+16,9%). А наибольшее падение зафиксировано у Skoda Rapid (-75,8%).

Более детально рыночные итоги 2022 года будут подведены на ежегодном форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке: forauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».