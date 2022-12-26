В 2022 году на услуги автосервиса россияне потратили 760 млрд рублей

В ходе подготовки обновлённого маркетингового отчёта «Рынок автосервиса в России» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили общую ёмкость российского рынка сервисных услуг для легковых автомобилей в 2022 году.

Так, по 69 наиболее крупным регионам РФ, где числится более 97% парка легковых автомобилей, суммарная ёмкость рынка автосервиса составила 760 млрд руб. Сюда вошли объёмы рынка услуг по техническому обслуживанию и ремонту (432,1 млрд руб.) и ведущим услугам (327,9 млрд руб.).

На долю официальных дилеров (52,3 млрд руб.) пришлось 12% от объёма рынка услуг по ТО и ремонту. Независимые СТО заняли тут почти в 3 раза больше (35% или 151,1 млрд руб.), а потенциал рынка (т.е. работы, производимые лично автовладельцами или механиками-частниками) эксперты оценивают в 53% (228,7 млрд руб.). Отметим, что в расчёт бралась только стоимость самих работ, без учёта реализации запасных частей и расходных материалов.

Кроме того, были подсчитаны и объёмы наиболее востребованных услуг - таких, как автомойка (150,9 млрд руб.), шиномонтаж (31,7 млрд руб.) и кузовной ремонт (145,3 млрд руб.).

Более подробные данные о российском рынке услуг автосервиса в 2022 году содержатся в самом отчёте, который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».