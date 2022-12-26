Как изменился российский авторынок в 2022 году?

В нынешнем году на авторынке РФ произошел своеобразный «тектонический сдвиг», сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Если сравнивать начало 2022 года и конец осени, то налицо кардинальное перераспределение долей участников рынка по странам происхождения. Так, у европейских марок, которые были лидерами рынка новых легковых автомобилей, доля уменьшилась в 3,5 раза (с 27,6% до 7,9%). Они потеряли сильнее всех, присоединившись к антироссийским санкциям.

Японские бренды в начале года занимали почти 18% рынка, а сейчас – около 7%, т.е. сокращение доли примерно втрое. Причина – та же. «Корейцы», которые к санкциям не присоединялись, но столкнулись с производственными сложностями (из-за нарушения логистики в поставках комплектующих), теперь имеют вдвое меньшую долю (12%), чем ранее (23,8%).

Немного снизилась доля американских марок (с 1% до 0,8%), но она и так была очень маленькой. Фактически компании из США покинули легковой сегмент задолго до событий, которые произошли в конце февраля и перевернули структуру рынка новых легковых машин в России.

Напомним, что после начала СВО целый ряд зарубежных компаний ввел санкции против нашей страны, которые коснулись и автомобильной отрасли. Поставки машин в РФ с их стороны были прекращены, а многие иностранные автозаводы, работавшие здесь были закрыты. Да, был запущен параллельный импорт, но пока он не в состоянии компенсировать потерянные объемы.

На этом фоне стала стремительно расти рыночная доля отечественных и китайских брендов. Последние санкции не поддерживают и поставляют автомобили в Россию. Также у компании Haval продолжает работу завод в Тульской области. Как следствие, доля российских марок выросла более чем в 2 раза, а «китайцев» – более чем 3 раза. И суммарно им принадлежит уже свыше 70% рынка, хотя в начале года у них было чуть менее 30%.

Более детально итоги уходящего года эксперты агентства «АВТОСТАТ» подведут в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 15 февраля в Москве. Подробная информация доступна по ссылке: forauto.autostat.ru.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».