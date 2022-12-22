Динамика рынка автомобилей по сегментам в ноябре 2022 года

В ноябре нынешнего года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 51,5 тыс. единиц, что на 49% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Падение рынка коснулось почти всех представленных сегментов. Исключение составили только пикапы, продемонстрировавшие рост (+28%). Самое глубокое падение эксперты отмечают в сегментах D (-81%) и LAV (-81%).

Больше всего по итогам ноября россияне приобрели кроссоверов и внедорожников – 30,8 тыс. штук. Таким образом, на долю сегмента SUV пришлось 59,8% от общего объема российского рынка. Лидерство здесь принадлежит LADA Niva Travel (3,3 тыс. шт.), за которым следуют Chery Tiggo 7 PRO (3,2 тыс. шт.) и LADA Niva Legend (2,8 тыс. шт.).

Cегмент В, который является вторым по объемам на нашем рынке, в ноябре получил долю в 32,9%. В данном сегменте лидирует семейство LADA Granta, результат которого составил 12,8 тыс. штук. Далее, с огромным отставанием, идет еще одно отечественное семейство – LADA Vesta (1,5 тыс. шт.). Замыкает тройку лидеров Renault Logan (0,5 тыс. шт.).

На долю этих двух сегментов (SUV и B) приходится почти 93% российского рынка, соответственно на все остальные – чуть более 7%. При этом ни у одного из «мелких» сегментов доля рынка не превышает 2%. Их объемы, динамика, а также наиболее популярные модели – представлены на картинке.

Во сколько обходится содержание автомобиля в России – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».