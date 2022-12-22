Онлайн-платформы и базы данных: Авито Авто – самая безопасная, Автотека – самая популярная

Российские автовладельцы считают Авито Авто самой безопасной онлайн-платформой. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-опроса, в котором приняло участие более 3 тысяч респондентов по всей России.

Отвечая на вопрос: «Команда какого из ресурсов, на ваш взгляд, делает для обеспечения безопасности больше других?»*, почти половина (47,2%) опрошенных назвали именно Авито Авто. Платформа Auto.ru в этом рейтинге набрала меньше голосов (45,9%), заняв второе место. На третьей позиции оказался Drom.ru (29,9%). Показатели каждой из оставшихся платформ (CarPrice, Car.ru, Bibika.ru) составили менее 10%.

Отметим также, что самой популярной базой данных по истории владения автомобилями с пробегом среди негосударственных сервисов признана Автотека. Ее указали 23,4% респондентов при ответе на вопрос: «Каким из сервисов вы пользовались за последние три года?»*. Результаты других онлайн-сервисов (за исключением государственного – сайта ГИБДД) оказываются скромнее: Про Авто (от Авто.ру) – 15,3%, База ФССП (судебные приставы) – 14,7%, Номерограм (VIN.drom.ru) – 9,4%, Автокод (avtocod.ru) – 5,5%.

* Можно было выбрать несколько вариантов ответа.