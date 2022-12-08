Лидеры и аутсайдеры российского авторынка в ноябре 2022 года

Несмотря на почти двукратное падение (-49%) рынка новых легковых автомобилей в ноябре, некоторые марки и модели на нем показывают рост. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, среди десяти брендов-лидеров по объему рынка половина имеет положительную динамику. Если LADA прибавила только 1,1% к показателю ноября 2021 года, то у четырех китайских марок (Chery, Haval, Geely, EXEED) рыночный рост составил от 13,9% до 338,4%. Остальные пять брендов демонстрируют падение: от 39,6% (УАЗ) до 86,8% (Renault).

В модельном рейтинге половина (10 из 20) участников также находятся «в плюсе». И это тоже «китайцы» и «лады», в том числе и бестселлер – «Гранта». Но лучше всех в этом плане отличился кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, объем рынка которого вырос более чем втрое. А вот сильнее всего «просел» еще недавно популярный кроссовер Hyundai Creta (-83,3%).

Более детальная информация о состоянии авторынка в ноябре будет представлена в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет 13 декабря. Подробности и регистрация – по ссылке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв