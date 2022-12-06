Доля импортных автомобилей на рынке РФ в ноябре превысила 32%

Каждый третий новый легковой автомобиль, приобретенный россиянами в ноябре 2022 года, был произведен за рубежом. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, что в последний месяц осени в России было куплено 51 525 новых легковых машин, что почти вдвое меньше (-49%), чем в ноябре 2021 года. При этом на долю автомобилей местного производства пришлось 67,9% рынка, т.е. 34 972 единицы. Соответственно доля импортных автомобилей составила 32,1% (16 553 шт.).

Также эксперты отмечают, что объем рынка машин локальной сборки упал на 57%, в то время как импортных – только на 14%. Напомним, что в угоду антироссийским санкциям многие автопроизводители, прежде всего, из Японии и европейских стран, остановили свои заводы в России, вследствие чего продажи таких автомобилей резко упали. То же самое происходит и с корейскими марками, которые к санкциям не присоединились, но вынуждены были остановить сборку – из-за нарушения логистики поставок комплектующих.

Фактически продажи машин местной сборки сейчас тянут LADA, УАЗ и Haval. А вот реализация импортных автомобилей идет благодаря «китайцам», которые санкции не поддерживают и продолжают официальные поставки на наш рынок, и заработавшему механизму параллельного импорта, утвержденного Правительством РФ. Уже сейчас многие дилеры активно им пользуются, предлагая клиентам автомобили, ввозимые напрямую (минуя дистрибьютора) из-за рубежа.

Таким образом, сегмент импортных машин в настоящее время чувствует себя намного лучше рынка, в связи с чем его доля заметно выросла. Если сейчас это каждый третий купленный новый легковой автомобиль, то в ноябре 2021 года таковым был каждый пятый (доля – 19%).

Наглядно динамика по маркам в обоих сегментах представлена на картинке. В сегменте автомобилей локальной сборки можно ознакомиться с данными 15 брендов-лидеров по объему рынка, а среди импортных – это ТОП-25.

Более детальная информация по импорту и других итогах авторынка в ноябре будет представлена в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет 13 декабря. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв