Какими рекомендациями пользуются россияне при выборе шин?

В рамках полномасштабного исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2022. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (шестая волна)» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, чем руководствуются российские автовладельцы при покупке шин.

С этой целью в октябре 2022 года был проведен онлайн-опрос. Участников исследования попросили ответить, какие аргументы при покупке шин той или иной марки они считают наиболее важными. При этом по условиям исследования отвечать можно было без привязки к сезону (не важно, зимние шины или летние), также разрешалось указать сразу несколько вариантов ответов.

Выяснилось, что большинство респондентов при выборе шин руководствуются преимущественно личным опытом использования. Во всяком случае, более 2/3 участников опроса (68,9%) ответили именно так. С большим отрывом от лидера, но все же на втором по популярности месте был ответ: «Информация в Интернете». Оказалось, что читают статьи и отзывы во Всемирной паутине, а также доверяют им - почти 38% участников исследования. Выбирают шины на основе советов знакомых - примерно 31% опрошенных, следуют рекомендациям производителя (в основном это касается размера шин) - почти каждый четвертый (24,6%).

Опрос показал, что практически каждый пятый (20 - 22%) респондент - старается учитывать рекомендации профессионалов. Это и интерес к шинным тестам, и рекомендации экспертов автомобильной отрасли, а также знакомых механиков и мастеров автосервиса. А вот советам продавцов доверяет всего каждый десятый (9,9%) из числа наших участников.

Результаты полномасштабного исследования по шинам - узнаваемость марок, особенности выбора, эксплуатации, оценка качества потребителями, индекс NPS и многое другое - собраны в рамках одного маркетингового отчета, при желании с ними можно ознакомиться здесь.

Графика: Дмитрий Лавренёв