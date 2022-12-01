ТОП-10 регионов-лидеров на рынке новых электромобилей

На фоне растущего интереса к транспорту на электротяге специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили десятку регионов, в которых в 2022 году приобреталось больше всего новых электрокаров. Напомним, что, согласно данным АО «ППК»*, за январь - октябрь 2022 года в нашей стране было куплено 2090 таких машин. При этом на десятку регионов-лидеров пришлось 77% от данного количества.

По итогам 10 месяцев лидером среди субъектов РФ стала Москва, где приобретено 785 новых электромобилей. На втором месте - Московская область с показателем 241 электромобиль. В тройку лидеров вошел и Санкт-Петербург, где за указанный период было куплено 179 таких автомобилей. Из нестоличных субъектов РФ лидирует Краснодарский край (150 шт.). Далее с сопоставимыми результатами следуют Татарстан, Ростовская область, Пермский край и Свердловская область, где число купленных электрокаров находится в диапазоне 40 - 50 единиц. Замыкают ТОП-10 регионов Нижегородская и Воронежская области (38 и 37 шт. соответственно).

Эксперты отмечают, что в 8 из 10 регионов-лидеров наблюдается рост рынка новых электромобилей («в минусе» оказываются только Санкт-Петербург и Свердловская область), однако разброс его показателей очень большой. К примеру, в Москве рынок вырос на 21%, в Краснодарском крае - на 88%, в Ростовской области и Пермском крае - более чем в 2 раза, а вот в Воронежской области - в 5,3 раза.

Более подробная информация о состоянии и развитии рынка электромобилей и соответствующей инфраструктуры содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

О том, какие электромобили уже доступны жителям нашей страны, читайте здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») - совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв