Какие зимние шины имеют лучший индекс потребительской лояльности?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, зимние шины каких брендов – из числа присутствующих на российском рынке – сегодня наиболее востребованы у автовладельцев, какие шины они готовы рекомендовать друзьям и приобретать сами. С этой целью в октябре 2022 года был проведен онлайн-опрос, результаты которого пополнили масштабное исследование «АВТОСТАТ Омнибус – 2022. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (шестая волна)».

Согласно полученным результатам, десятку лидеров по индексу потребительской лояльности (NPS) возглавил бренд Yokohama с результатом 74,6%. Второе место по данному показателю разделили между собой марки Continental и Miсhelin (по 73,3%). За ними следуют шины Goodyear (71,2%). Планку в 70% сумел перешагнуть и бренд Bridgestone (70,4%).

Довольно высокий результат по NPS продемонстрировали и зимние шины Nokian (68,8%). Еще четыре бренда, попавшие в ТОП-10, имеют результаты в диапазоне 50 – 60%. Это Pirelli (58,6%), Hankook (57,4%), Nordman (51,8%) и Cordiant (50,2%).

В отчете содержится широкий спектр вопросов по зимним шинам в России, начиная с узнаваемости брендов и заканчивая анализом причин, которые побуждают российских автовладельцев купить шины одних марок и отказаться от других. Также было исследовано влияние рекламы и современной экономической ситуации на решения потенциальных покупателей. Более подробно обо всем этом – читайте здесь.

Примечание: использование информации / материалов запрещено без согласования с ООО «АВТОСТАТ»; уточнить условия использования можно по электронному адресу: avb@autostat.ru

Графика: Дмитрий Лавренёв