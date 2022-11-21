Рынок новых электромобилей за 10 месяцев 2022 года вырос на треть

С января по октябрь нынешнего года в России было куплено 2090 новых электромобилей, что на 34% больше чем за 10 месяцев 2021 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Также эксперты отмечают, что на российском рынке новых электрокаров существенно увеличилось количество его участников. Если в прошлом году этот сегмент состоял из 41 модели 24 различных марок, то теперь их стало практически вдвое больше – 82 модели 43 брендов. С некоторыми из них можно будет ознакомиться в ходе специализированной выставки электромобилей, которая состоится 22 ноября в Москве – в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022».

Лидером рынка новых электрокаров в нашей стране является марка Tesla, доля которой за отчетный период составила 39%. А среди моделей здесь тоже первенствует представитель американского бренда – Tesla Model Y (доля – 17,5%). При этом в прошлом году бестселлером был Porsche с семейством моделей Taycan, на долю которого пришлось почти 33% всех купленных новых машин на электротяге.

Несмотря на рост в целом по году, в отдельные месяцы рынок электромобилей демонстрировал отрицательную динамику, а именно в апреле, мае, июле и августе. А вот в начале года (с января по март) его рост составлял 2 – 4 раза. Во многом это было связано с отменой нулевых пошлин на ввоз электротранспорта в РФ (с 1 января 2022 года), из-за чего импортеры заранее завезли как можно больше электромобилей в нашу страну – соответственно потом они и продавались в больших объемах.

Нынешние довольно высокие рыночные показатели можно объяснить последствиями параллельного импорта, который правительство легализовало в мае. Так, в сентябре объем рынка новых электрокаров вырос на 30%, а октябре – на 59%. Причем октябрьский результат (286 шт.) совсем чуть-чуть не дотянул до максимального февральского (290 шт.).

О том, какие электромобили будут доступны на выставке, читайте здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ»

Графика: Дмитрий Лавренёв