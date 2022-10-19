Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ за 9 месяцев 2022 года

За январь – сентябрь нынешнего года в России было куплено 474 703 новых легковых автомобиля, что на 59,2% меньше, чем за 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидерство на российском авторынке по-прежнему удерживает отечественная марка LADA – ее показатель за указанный период составил 116 791 экземпляр, продемонстрировав падение на 56,4%. В результате доля LADA достигла 24,6%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды Kia (56 170 шт.) и Hyundai (46 276 шт.), которые показали еще большее падение (на 64% и 62,2% соответственно). Впрочем, в ТОП-10 брендов все имеют отрицательную динамику. Сильнее других в объемах потерял немецкий Volkswagen (-75,4%), а меньше всего – китайский Geely (-3,2%).

В модельной структуре российского рынка по итогам 9 месяцев лидирует отечественная LADA Granta. Автомобили этого семейства были куплены в количестве 52 117 единиц – на 44,7% меньше, чем год назад. На второй позиции находится LADA Vesta с результатом 29 093 экземпляра (-65,8%). На третьем месте расположилась корейская Kia Rio (22 702 шт.; -62,9%).

Стоит отметить, что в представленном рейтинге (ТОП-20) есть модели, которые имеют рыночный рост. Это два «китайца» – Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion. Причем у последнего объем покупок вырос в 3,4 раза. А наибольшее падение зафиксировано у Skoda Rapid (-73,1%).

Во сколько обходится содержание этих (и других) автомобилей, поможет рассчитать «Калькулятор оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».