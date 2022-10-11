Динамика рынка новых автомобилей за 9 месяцев 2022 года

С января по сентябрь нынешнего года в России было куплено почти 475 тыс. новых легковых автомобилей, что на 59% меньше, чем за 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

На долю массового сегмента пришлось 92,5% от общего объема рынка, что в количественном отношении составляет 438,9 тыс. экземпляров (-57,9%). Если рассматривать ТОП-25 массовых брендов по объемам, то только одному – китайскому EXEED – удалось сохранить положительную динамику. При этом данный показатель выглядит весьма значительным – объем покупок автомобилей EXEED за 9 месяцев вырос в 4,8 раза. У остальных массовых марок зафиксировано рыночное падение – в диапазоне от 3,2% (Geely) до 75,4% (Volkswagen).

Аналогичная тенденция наблюдается и в премиум-сегменте – здесь только два бренда (в ТОП-15) продемонстрировали рост. Так, «в плюсе» оказались американская Tesla, объем рынка которой вырос в 2,2 раза, и корейский Genesis, у которого более скромная динамика (+1,5%). Оставшиеся премиальные марки находятся «в минусе». Сильнее всех упал Lexus (-83,6%), а менее других – Jeep (-36,7%). Всего за январь – сентябрь россияне купили 35,8 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента – на 70,4% меньше, чем за 9 месяцев 2021 года. Соответственно их доля составила 7,5%.

Какие модели массовых и премиальных брендов имеют лучшую остаточную стоимость – смотрите в отчете «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».