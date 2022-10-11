Nissan в России: позади – 30 лет на рынке

11 октября текущего года Nissan официально объявил об уходе с российского рынка. Отметим, что японская компания начала свои продажи в нашей стране еще 30 лет назад, подписав первые дилерские контракты в 1992 году. В 2003 году была зарегистрирована компания «Ниссан Мотор Рус», позже был выстроен завод в Санкт-Петербурге, а также подписаны контракты на сборку автомобилей в Москве и Ижевске.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили вспомнить наиболее яркие цифры из тридцатилетней истории развития марки в России. Заметим, что в России на 1 июля 2022 года насчитывалось более 2,2 млн легковых машин Nissan. По величине этот парк занимает пятое место среди всех имеющихся брендов.

Также мы решили привести статистику рынка новых легковых автомобилей Nissan за последние 15 лет. Максимальный результат пришелся на 2014 год, когда было куплено 162,3 тыс. машин японской марки, а ее доля тогда достигла наилучшего показателя (6,9%). Самой популярной моделью бренда в нашей стране является кроссовер Nissan Qashqai, который стабильно входил в рейтинг самых популярных SUV российского рынка.

Что касается дилерской сети немецкого бренда в России, то на начало октября нынешнего года она состояла из 117 автоцентров. Нынешний договор о продаже активов Nissan составлен так, что в течение нескольких лет компания еще может вернуться. А пока гарантийное и послепродажное обслуживание автомобилей японской марки решено передать АВТОВАЗу, который возьмет под свое управление склад запчастей и поставки расходников. Вероятно, будет налажена схема взаимоотношений, как и с дилерами ранее ушедшего французского бренда Renault.

Полный список дилеров Nissan по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Графика: Дмитрий Лавренёв