Готовы ли автовладельцы покупать российские или китайские шины?

Еще в апреле 2022 года, подсчитывая запасы автомобильных шин в России, эксперты сообщали, что при объеме потребления на уровне 2021 года их хватит на два года вперед. Однако с тех пор некоторые иностранные производители ушли из страны. Поэтому эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили узнать, насколько готовы российские автовладельцы при возникновении дефицита импортных шин перейти на отечественные аналоги. И если да, то каковы их предпочтения в отношении летних шин.

С этой целью был проведен онлайн-опрос, участникам которого задавался вопрос: «В связи с возможным уходом с рынка европейских, корейских, японских производителей, каким маркам летних шин вы отдадите предпочтение?».

Более половины респондентов сообщили, что при необходимости готовы приобретать для своих автомобилей шины отечественных и китайских производителей - суммарно на эту категорию владельцев пришлось 50,7%. При этом российским маркам отдали предпочтение 39,8%, китайским - 10,9%. Также у опрошенных была возможность называть не одну, а несколько марок, и после подсчета голосов выяснилось, что в ТОП-3 российских лидеров попали бренды Cordiant (44%), KAMA (31%) и Viatti (13%).

Тем не менее, почти треть участников исследования (32%) сказали, что не готовы переходить на отечественные или китайские шины - они все равно будут искать возможность приобрести продукцию европейских/корейских/японских марок. Еще 17,2% участников опроса затруднились с ответами.

О других результатах исследования (узнаваемость марок шин с подсказкой и без нее, особенности выбора, эксплуатации шин, оценка их качества потребителями и пр.) - читайте в нашем маркетинговом обзоре «АВТОСТАТ ОМНИБУС 2022. Летние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (четвертая волна)».