Автовладельцы рассказали об отечественных аккумуляторах, которые они готовы купить

На фоне ухода некоторых иностранных марок, производящих автомобильные аккумуляторы, специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, готовы ли российские автовладельцы покупать продукцию отечественных производителей вместо иностранных аналогов. В рамках отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев» один из опросов был посвящен аккумуляторным батареям.

Владельцам, которые на момент проведения опроса использовали батареи зарубежного производства, был задан вопрос: «Какой аккумулятор вы купите при необходимости, если иностранные марки покинут рынок?». В результате каждый десятый респондент затруднился с ответом. Но, что касается остальных участников опроса, нам удалось выделить несколько брендов производителей, которые назывались чаще других.

Возглавили данный рейтинг аккумуляторы марки TITAN, которую в качестве альтернативы своему имеющемуся аккумулятору назвал примерно каждый пятый респондент (22,1%). На втором по популярности месте оказался бренд Tyumen Battery с результатом 16,4% (это каждый шестой участник опроса). В ТОП-3 также попали батареи АКОМ, выпускаемые жигулевским аккумуляторным заводом (15,1%). За ними в данном рейтинге следуют аккумуляторы брендов «Зверь» (11%) и «Тюменский медведь» (8,5%).

Перечень других марок суммарно занял достаточно большую долю (43,9%), однако каждая в отдельности по числу набранных «голосов» участников значительно проигрывает первой пятерке лидеров.

Подробнее о результатах других исследований в отношении предпочтений и настроений российских автовладельцев - читайте здесь.

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