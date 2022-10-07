Автовладельцы рассказали об отечественных аккумуляторах, которые они готовы купить | АВТОСТАТ

Автовладельцы рассказали об отечественных аккумуляторах, которые они готовы купить

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Автовладельцы рассказали об отечественных аккумуляторах, которые они готовы купить
Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (первая волна)
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На фоне ухода некоторых иностранных марок, производящих автомобильные аккумуляторы, специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, готовы ли российские автовладельцы покупать продукцию отечественных производителей вместо иностранных аналогов. В рамках отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев» один из опросов был посвящен аккумуляторным батареям.

Владельцам, которые на момент проведения опроса использовали батареи зарубежного производства, был задан вопрос: «Какой аккумулятор вы купите при необходимости, если иностранные марки покинут рынок?». В результате каждый десятый респондент затруднился с ответом. Но, что касается остальных участников опроса, нам удалось выделить несколько брендов производителей, которые назывались чаще других.

Возглавили данный рейтинг аккумуляторы марки TITAN, которую в качестве альтернативы своему имеющемуся аккумулятору назвал примерно каждый пятый респондент (22,1%). На втором по популярности месте оказался бренд Tyumen Battery с результатом 16,4% (это каждый шестой участник опроса). В ТОП-3 также попали батареи АКОМ, выпускаемые жигулевским аккумуляторным заводом (15,1%). За ними в данном рейтинге следуют аккумуляторы брендов «Зверь» (11%) и «Тюменский медведь» (8,5%).

Перечень других марок суммарно занял достаточно большую долю (43,9%), однако каждая в отдельности по числу набранных «голосов» участников значительно проигрывает первой пятерке лидеров.

Подробнее о результатах других исследований в отношении предпочтений и настроений российских автовладельцев - читайте здесь.

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: автомобильные компонентыопросыпредпочтенияавтовладельцымарки-лидерыаккумуляторысанкции

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