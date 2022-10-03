Какое из отечественных моторных масел готовы купить автовладельцы?

На фоне ухода некоторых иностранных марок, производящих автохимию, масла и смазочные материалы для автомобилей, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, готовы ли российские автовладельцы покупать продукцию отечественных производителей вместо иностранных аналогов.

В рамках отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев» один из опросов был посвящен моторному маслу. Владельцам, которые на момент проведения опроса использовали масла иностранных марок, был задан вопрос: «Какое моторное масло вы купите при необходимости, если иностранные марки покинут рынок?».

В результате примерно каждый второй респондент (45,5%) затруднился с ответом. Тем не менее, нам удалось выделить несколько отечественных брендов, которые назывались чаще других. Возглавило данный рейтинг масло «Лукойл», которой в качестве альтернативы назвал почти каждый третий респондент (32,5%). На втором по популярности месте оказался бренд Genesis с результатом 10,6%. Чуть меньше симпатий набрала марка G-Energy (9,5%). В ТОП-5 попали также масла компаний «Газпромнефть» и «Роснефть». Около 7% суммарно пришлось на масла Sintec (3,5%), Tatneft (2,1%) и прочие российские марки.

Любопытно, что 1% из числа участников опроса твердо уверены, что несмотря на сложную логистику в условиях санкций и запретов на ввоз иностранных товаров, все равно найдут способ и возможности, чтобы приобрести масло зарубежного бренда.

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