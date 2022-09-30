Россияне рассказали, как они экономят на обслуживании и ремонте автомобилей

Каждый третий автовладелец в России стал экономить на обслуживании и ремонте автомобиля, а каждый девятый – меньше ездить на нем. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обновленного маркетингового отчета «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля».

Полученные данные базируются на итогах совместного онлайн-опроса, которые провели агентство «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru в августе 2022 года. В нем приняли участие более 2500 автовладельцев. В рамках опроса респондентам был задан вопрос: «Стали ли вы в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, экономить на обслуживании и ремонте автомобиля?». 35% опрошенных ответили на него утвердительно. Также выяснилось, что 11% участников опроса стали меньше ездить на автомобиле – теперь они используют его по необходимости.

Также автовладельцы рассказали, на чем именно стали экономить (здесь они могли выбрать несколько вариантов ответа). Что касается обслуживания автомобиля, то большинство (64%) экономят на расходниках, покупая более доступные по цене. Каждый третий респондент теперь проводит техобслуживание своей машины самостоятельно или у механика в гараже (35%). Почти столько же (34%) отложили покупку новых шин. А каждый седьмой (14%) автовладелец отложил покупку нового аккумулятора.

В плане ремонта автомобиля более половины (52%) опрошенных стали экономить на запчастях, приобретая дешевые неоригинальные аналоги. 36% отказались от ремонта на сервисе (делают его сами или у частных механиков), а 35% решили отложить мелкий кузовной ремонт. Каждый четвертый участник опроса не ремонтирует мелкие неисправности.

Более подробная информация об обслуживании и ремонте автомобилей в нынешних условиях, покупке запчастей и прочих нюансах содержится в обновленном в отчете «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».