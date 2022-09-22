Россияне рассказали о готовности купить автомобиль без гарантии

Сегодня, когда новые автомобили становятся все менее доступными (прежде всего европейских, японских, американских и даже корейских марок), набирает популярность их покупка путем параллельного импорта. Кроме специализированных компаний, занимающихся ввозом машин по заказу из-за рубежа, такие услуги предлагают и официальные дилеры. При этом дистрибьюторы предупреждают, что на такие машины гарантия производителя не распространяется.

Что думают россияне о покупке нового автомобиля, но без гарантии от производителя? Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем», проведя в сентябре соответствующий опрос, в котором приняло участие более 1200 человек.

Как показывают результаты опроса, почти две трети респондентов готовы к покупке автомобиля без гарантии. При этом свыше половины (51,5%) опрошенных сделают это при условии, что его цена будет ниже (чем у того, что с гарантией). 8,3% участников опроса в этом плане не руководствуются материальными соображениями: если такой автомобиль очень понравится, то купят его. А вот 6,1% согласятся на покупку, если дилер предложит страховку от поломок.

Более четверти респондентов высказались категорически против такой покупки. Одни (13,8%) считают, что гарантия нужна, а другие (12,8%) отдадут предпочтение автомобилю с пробегом. Оставшиеся 7,5% опрошенных не знают, как поступить – им надо подумать.

Комментирует Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем»:

- По своей сути, гарантия – это страховка от поломок. Как и за любую страховку, за нее платит клиент. Гарантийные ремонты никто вам не дарит, вы их оплачиваете из своего кармана при покупке автомобиля – с учетом возможных рисков возникновения неисправностей. Сюда же входят расходы на обеспечение гарантии – поддержание складов запчастей, работы гарантийных служб и так далее. Все это финансируем исключительно мы, покупатели автомобилей.

Конечно, сэкономить хочется, особенно сегодня. Тут я согласен с читателями, большая часть которых не гонятся за гарантией как за самоцелью. Особенно глупо переплачивать, когда ты покупаешь несложную машину с доступными запчастями («Ладу», например), или от вас до ближайшего дилера – сотни и тысячи километров. Типичная для России ситуация.

Многие аналитики так и говорят: на фоне возможного роста неофициальных поставок автомобилей гарантия может превратиться в страховой продукт, предлагаемый отдельно от машины. Ведь даже как маркетинговый инструмент, помогающий продажам, гарантия сегодня не особо актуальна – покупателей привлекают совсем иными вещами.

Правда, все наши размышления разбиваются о закон о защите прав потребителей. Продавать товар без гарантии почти невозможно, особенно технический сложный – такой, как автомобиль. Посмотрим, как будут выворачиваться продавцы.

Каковы планы россиян по обслуживанию и эксплуатации автомобилей, либо же по их продаже/покупке в 2022 году? Ответы на эти и многие другие вопросы содержатся в новом маркетинговом отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (вторая волна)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».