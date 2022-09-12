Динамика рынка автомобилей по сегментам в августе 2022 года

В августе нынешнего года объем покупок новых легковых автомобилей в России составил 42,6 тыс. единиц, что на 64% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт». Падение рынка коснулось всех представленных сегментов, причем сильнее всего оно затронуло машины E-класса (-90%) и D-класса (-86%). А вот менее других «просела» реализация пикапов – на 37%.

Больше всего по итогам августа россияне приобрели кроссоверов и внедорожников – 21,1 тыс. штук. Таким образом, на долю сегмента SUV пришлось почти половина (49,5%) от общего объема российского рынка. Лидерство здесь принадлежит китайскому Haval Jolion (2 тыс. шт.), за которым расположились Geely Coolray (1,6 тыс. шт.) и Chery Tiggo 7 Pro (1,6 тыс. шт.).

Реализация автомобилей сегмента В, который является вторым по объемам на нашем рынке, в августе составила 17,6 тыс. штук. Это соответствует доле в 41,4%. Первое место среди них занимает семейство LADA Granta, объем реализации которого равен 11,3 тыс. штук. Далее идет еще одно отечественное семейство – LADA Vesta (1,9 тыс. шт.). замыкает тройку лидеров Kia Rio (1 тыс. шт.).

На долю этих двух сегментов приходится почти 91% российского рынка, соответственно на все остальные – только 9%. При этом ни у одного из «мелких» сегментов доля рынка не достигает и 3%. Их объемы реализации, динамика, а также наиболее популярные модели - представлены на картинке.

Во сколько обходится содержание автомобиля в России – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».