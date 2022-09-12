Какие автомобили лидируют на рынках в федеральных округах?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование* рынка новых легковых автомобилей в России по итогам восьми месяцев 2022 года и определили тройку лидеров в каждом из федеральных округов, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно результатам исследования, во всех округах РФ, за исключением Дальневосточного ФО, бестселлером рынка является LADA Granta. Она же лидирует и в целом по России, хоть и с разной долей участия. Так, например, в Приволжском и Северо-Кавказском округах доля модели в общем объеме рынка близка к 17%, в Южном и Уральском она выше 10%, то есть, тоже выше, чем в целом по России (9,3%). А в Северо-Западном и Центральном округах она гораздо ниже (5,1% и 5,7% соответственно). Вероятно, здесь на статистику оказывают серьезное влияние крупные столичные рынки Санкт-Петербурга и Москвы, у которых LADA Granta в верхушки модельных рейтингов даже не попала.

Оценивая ТОП-3 моделей в округах, отметим следующее: отечественные LADA Granta и LADA Vesta по итогам января-августа присутствуют в тройках лидеров семи округов (из 8 возможных), корейская Kia Rio - в пяти (Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Южном). В двух округах (Дальний Восток и Сибирь) в ТОП-3 попал Hyundai Creta. На Северном Кавказе в тройку самых востребованных на рынке новых легковых автомобилей вошел Hyundai Solaris.

Дальний Восток всегда отличался своими предпочтениями в выборе автомобилей, не стали исключением и нынешние восемь месяцев 2022 года. Здесь тройку лидеров возглавил УАЗ Патриот, на втором по востребованности на рынке месте оказался японский Toyota RAV4, на третьем - корейский Hyundai Creta.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценивая полученные результаты, отмечают, что модельный рейтинг 8 месяцев 2022 года уже в значительной степени отличается от того, что был в начале года (он был немного более разнообразным) и, судя по тенденциям на рынке, будет меняться дальше.

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Графика: Дмитрий Лавренёв