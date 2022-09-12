Как изменились доли рынка в отношении стран происхождения автомобилей?

Структура рынка новых легковых автомобилей в России сильно изменилась. Особенно это заметно в отношении стран происхождения марок. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ, проанализировав данные АО «Электронный паспорт» на начало 2022 года (данные января-февраля) и за июль-август.

Инфографика дает возможность наглядно оценить произошедшие изменения. Так, например, российские марки (LADA, УАЗ) за прошедшие с начала года месяцы увеличили свою долю на рынке с 20 до 35% и стали самым крупным сегментом внутри этого рынка. Между тем самый многочисленный на начало года сегмент - европейские марки (куда относятся марки Renault, Volkswagen, Skoda и другие) - напротив, ухудшил свои позиции на рынке нашей страны. Его доля снизилась с 28% до 12%. Японские марки (Toyota, Nissan, Mitsubishi) уменьшили присутствие в два раза: на начало года они занимали 18%, в июле-августе их доля уменьшилась до 9%.

Корейские марки (Kia, Hyundai, Genesis) теперь занимают 18% (на начало года было 24%), а китайским сейчас принадлежит уже четверть российского рынка (25%), хотя на начало года было всего 9%.

Инфографика позволяет видеть, что марки китайского происхождения (Chery, Geely, Haval и другие) больше всех выиграли от новой расстановки сил: по приросту доли (+16 п. п.) они обогнали даже российские бренды (+15 п. п.). А самые большие потери понесли «европейцы» (-16 п. п.).

Эксперты полагают, что структура рынка в отношении стран происхождения будет меняться и дальше. Как? Смотрите в наших отчетах «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год» (ежемесячный мониторинг).