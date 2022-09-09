Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в августе 2022 года

По итогам августа нынешнего года в России было куплено 42 593 новых легковых автомобиля, что на 64% меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Лидерство на российском авторынке по-прежнему удерживает отечественная марка LADA, результат которой в августе составил 15 737 единиц, продемонстрировав падение на 31,5,6%. Тем не менее, доля LADA на рынке выросла и достигла почти 37%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды Kia (3 872 шт.) и Hyundai (2 888 шт.), которые показали еще большее падение (на 78,5 и 76,1% соответственно). Впрочем, в ТОП-10 марок все имеют отрицательную динамику. Сильнее других от уровня годичной давности потерял немецкий BMW – почти 96%.

В модельной структуре российского рынка по итогам августа с огромным отрывом лидирует отечественная LADA Granta. Автомобили этого семейства были куплены в количестве 11 302 единицы – на 73,4% больше, чем год назад. На второй позиции находится китайский Haval Jolion с результатом 2 049 экземпляров (+190,6%), а замыкает ТОП-3 отечественная LADA Vesta (1 880 шт.; -77,5%). Отметим, что в представленном рейтинге есть модели, которые показывают рыночный рост. Помимо LADA Granta, это пять «китайцев», объемы у некоторых из них выросли в несколько раз. Сильнее всего - у Geely Atlas Pro (более чем в 15 раз). Реализация Geely Tugella увеличилась почти в 4 раза, Exeed TXL - в 3,5 раза, Haval Jolion- почти в 3 раза, Geely Coolray - на 93,3%.

Однако большинство моделей ТОП-20 находится по итогам августа «в минусе» по отношению к результатам прошлого года. Самое большое падение среди лидеров - у корейской Kia Rio (-84,6%)

Какие еще итоги были характерны для российского авторынка в августе? Об этом и многом другом рассказали наши эксперты в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка: итоги августа 2022 года», видеозапись которого доступна по ссылке.