Динамика рынка новых автомобилей в августе 2022 года

Объемы покупок новых легковых автомобилей в августе 2022 года упали на 64% по отношению к августу прошлого года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт». При этом реализация новых машин массовых марок в прошлом месяце составила 41,3 тыс. единиц – на 60% меньше, чем в августе 2021 года. Таким образом, на долю массового сегмента пришлось 96,9% от общего объема рынка легковых автомобилей.

Если рассматривать ТОП-25 массовых брендов по объему продаж, то только пяти брендам удалось сохранить положительную динамику. Так, Exeed в августе улучшил свои показатели в 8,5 раз, Dong Feng - в 4 с лишним раза, JAC - почти в 2,5 раза. В «плюсе» оказались также Geely и Haval (+35,5% и +32,5% соответственно). У остальных массовых марок зафиксировано падение продаж, причем минимальное - опять же у китайских брендов: FAW (-9,7%), GAC (-12%). Максимальное падение в ТОП-25 продемонстрировали японский бренд Suzuki (-90,9%) и немецкий Volkswagen (-88,3%).

В премиальном сегменте в «минус» ушли буквально все. Лучше других в августе чувствовала себя марка Tesla, снизившая свой прошлогодний результат всего на 5,9%. У остальных - падение составило от 34,1% (Jeep) до 96,2% (Lexus). Отметим, что у десяти из 15 представленных в инфографике премиум-брендов зафиксировано падение более 80%. Всего за август россияне купили 1 337 новых автомобилей премиальных марок (сюда мы суммарно включили и немногочисленный люксовый сегмент) - на 90,3% меньше, чем в августе 2021 года. Соответственно доля премиум-сегмента составила всего 3,1%.

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