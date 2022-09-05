Эксперты узнали о ежемесячных тратах россиян на содержание автомобиля

Жители нашей страны стали тратить в месяц на содержание автомобиля в среднем на 1 тысячу рублей больше, чем прежде. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ», сравнив итоги онлайн-опросов, проведенных в марте и июне, при подготовке маркетингового отчета «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев».

Если в марте у россиянина на содержание автомобиля уходило в среднем 9 078 рублей, то в июне – уже 10 037 рублей. Иными словами, ежемесячные расходы на машину выросли почти на 1 тысячу рублей или примерно на 11%.

Понятно, что эти расходы могут сильно варьироваться, потому что у многих людей разные автомобили, да и пробеги за месяц тоже отличаются. Условно говоря, одни могут потратить за месяц на содержание машины менее 5 тысяч рублей, а другие – более 30 тысяч. Поэтому нам стало интересно, как изменились расходы в различных категориях.

Как выяснилось, в России стало больше тех автовладельцев, кто тратит на машину от 10 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Если в марте таковых было 17,2%, то в июне – 21,5%. Также увеличилась доля тех, кто отдает на это 15 – 20 тысяч рублей (с 6,4% до 9,1%) и 20 – 30 тысяч (с 2,9% до 3,7%).

Тем не менее, самой многочисленной группой автовладельцев остается та, у которых расходы составляют от 5 тысяч до 10 тысяч рублей в месяц. В начале весны на ее долю приходилось 40,3%, а в начале лета – чуть меньше (39,4%).

Вторая по численности группа – с ежемесячными расходами до 5 тысяч рублей. За три месяца их доля тоже сократилась – с 29,3% до 23,4%.

Тех же, кто тратит на машину свыше 30 тысяч рублей в месяц, осталось практически столько же – чуть более 2%.

Как сегодня автовладельцы оценивают свое финансовое положение? Как оно изменилось за последние три месяца? Какие у них планы по обслуживанию и эксплуатации автомобиля, либо же по его продаже/покупке в 2022 году? Ответы на эти и многие другие вопросы – в новом маркетинговом отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев (вторая волна)», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».