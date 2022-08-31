ТОП-10 популярных автомобилей с «автоматом» в РФ в 2022 году

Самым популярным новым легковым автомобилем с автоматической трансмиссией* (АТ) в России остается Kia Rio. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», оценивая данные АО «Электронный паспорт» по итогам 7 месяцев 2022 года.

Так, с января по июль эта модель с АКП разошлась тиражом в 19 тысяч экземпляров, что на 55% меньше, чем за тот же период 2021-го.

На второй позиции в данном рейтинга находится Hyundai Solaris – за это время в нашей стране было куплено 14,2 тыс. единиц этой модели с «автоматом» (-52%). Замыкает тройку лидеров нашего рейтинга еще один «кореец» - Hyundai Creta с показателем 12,9 тыс. штук (-61%). Результаты остальных моделей представлены на картинке.

Отметим, что большинство из наших лидеров демонстрируют падение объемов, однако две модели из ТОП-10 показывают уверенный рост - Kia Seltos (+81%) и Haval Jolion (в 3,7 раза). Наименьшее падение объемов покупок автомобилей с АТ наблюдается у Volkswagen Polo (-8%), в то время как сильнее всего они упали у Toyota Camry (-63%).

Также интересно, что у всех моделей в ТОП-10 на долю автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией, приходится свыше 75% от общего объема реализации. К примеру, если у Skoda Rapid этот показатель составляет 76,5%, то у Toyota Camry - все 100%. При этом в целом по рынку доля легковых автомобилей с АТ равна примерно 68%.

Оценить расходы на содержание таких автомобилей - с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.