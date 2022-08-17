Какие марки в качестве альтернативы рассматривают покупатели «китайцев»?

Китайские автомобили все активнее осваивают российский рынок, отнимая при этом все большую долю у других брендов. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили оценить, автомобили каких марок в качестве альтернативы рассматривали автовладельцы, купившие в 2021 - 2022 гг. машину китайского бренда. С этой целью нами был проведен соответствующий онлайн-опрос.

Его результаты показали, что, делая выбор в пользу «китайца», чаще других в качестве возможной альтернативы россияне рассматривали корейские марки Kia (36,1%) и Hyundai (29,2%) - так ответил примерно каждый третий респондент. А вот практически каждый шестой опрошенный смотрел еще в сторону Renault (17,1%) или Skoda (17,1%). В меньшей степени в качестве альтернативной покупки россияне рассматривали автомобили Nissan (13,5%).

Опрос также показал, что среди покупателей китайских автомобилей 14% и раньше владели машиной из КНР, а 37,5% - планируют и следующий свой автомобиль искать среди китайских марок.

Какова стоимость владения таким автомобилем? Какие модели из Поднебесной нравятся россиянам больше других? Ознакомиться со структурой парка «китайцев» в России и портретом владельца китайского автомобиля можно в новом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».