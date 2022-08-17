Какие дизельные легковые автомобили покупают россияне?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных АО «Электронный паспорт», подсчитали, что за 7 месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано чуть более 30 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем. При этом более половины (52%) из них приходится на 10 моделей.

Так, за это время самой популярной моделью среди дизельных стал кроссовер Renault Duster. С января по июль дизельные модификации «Дастера» разошлись тиражом в 3 274 экземпляра, что превышает четверть (27,3%) от общего объема покупок данной модели.

У других участников рейтинга доля «дизеля» в общем объеме реализации намного выше. Так, второе место занимает Hyundai Tucson (2 437 шт.), у которого на версии с дизелем приходится примерно две трети (65,6%) всех продаж. У замыкающего тройку лидеров – BMW X5 (1 611 шт.) – этот показатель еще выше (83,7%). Но больше всего доля «дизеля» оказалась в структуре реализации кроссвэна Kia Carnival – 93%. Соответственно на бензиновые версии тут приходится только 7%.

Добавим, что в представленном рейтинге более половины моделей демонстрируют рыночное падение. Сильнее всего оно у Hyundai Santa Fe (-79%), что значительно ниже, чем в среднем по сегменту (-58%). При этом некоторые участники нашего рейтинга (3 из 10) вышли «в плюс». Так, покупки дизельного Hyundai Tucson выросли в 3,2 раза, Kia Carnival – в 1,5 раза, а Mitsubishi Pajero Sport – на 14%.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что доля рынка дизельных легковых автомобилей в России пока остается на низком уровне и составляет 7,8%.

Во сколько обходится содержание автомобиля с дизельным мотором (и не только)? Это можно быстро подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения»!