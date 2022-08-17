Как изменились цены у самых популярных автомобилей в 2022 году?

С начала года и до середины августа цены на новые автомобили многих марок в России выросли весьма ощутимо. Нам захотелось посмотреть, насколько изменилась минимальная рекомендованная розничная цена (РРЦ) у самых популярных моделей. В этом разбирались эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», используя данные сайта «Цена Авто» на 1 января и на 19 августа 2022 года.

Самый популярный на рынке автомобиль – отечественная LADA Granta – с начала года вырос в цене на 13%. И это минимальный результат в десятке лидеров, что связано с появлением упрощенных версий «Гранты»: сегодня стоимость этой модели стартует с отметки 678,3 тыс. рублей. Вместе с «Грантой» далеко не самое большое удорожание показывает еще один представитель LADA – внедорожник Niva Travel (+21,3% до 1 млн 066,9 тыс. рублей), минимальная цена которого перешагнула за миллион.

Из популярных у россиян иномарок в этом плане выделяется японский кроссовер Toyota RAV4, прибавивший только 23%, однако в денежном выражении это соответствует прибавке в полмиллиона рублей, что, конечно, выглядит весьма солидно. При этом в нашем рейтинге данная модель имеет самую высокую минимальную цену (2 млн 671 тыс. рублей). У всех остальных его участников этот показатель пока не дотягивает до 2 млн рублей.

Также отметим, что еще в январе минимальная РРЦ у половины из этих моделей была в пределах 1 млн рублей, а в августе в этом перечне осталась только «Гранта». При этом 6 из 10 моделей демонстрируют рост цен более чем на 40%, а две из них – более чем в 1,5 раза. Наибольшее удорожание за этот период эксперты отмечают у LADA Largus (+56,8% до 1 млн 300,9 тыс. рублей).

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