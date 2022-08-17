Россияне рассказали, по какой цене они могли бы купить отечественный электромобиль

Почти 65% россиян не готовы заплатить за электромобиль отечественного производства более 800 тысяч рублей. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» в ходе совместного онлайн-опроса, в котором приняло участие более 1 тысячи респондентов. Да, отечественные электромобили еще не поступили в продажу, но мы захотели узнать о настроениях потенциальных покупателей.

Результаты опроса показывают, что около 23% хотели бы потратить на покупку российского электрокара до 400 тысяч рублей. Впрочем, порядка 22% опрошенных могут выложить за него от 600 до 800 тысяч рублей. А вот каждый пятый (20,3%) оказался посередине между этими двумя группами, выбрав вариант ответа «от 400 до 600 тысяч рублей».

Интересно, что практически столько же (19,7%) участников опроса не прочь отдать за такую покупку от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Примерно каждый десятый (10,4%) респондент готов пойти еще дальше и потратить 1 – 1,4 млн рублей. А каждый двадцатый (5,1%) может позволить себе приобрести отечественный электромобиль за сумму, превышающую 1,4 млн рублей.

Комментирует редактор журнала «За рулем» Юрий Тимкин:

- Мне кажется, мы здесь видим типичный пример протестного голосования. Мне бы тоже очень хотелось купить новый электромобиль за четыреста (а лучше – за двести) тысяч рублей. Да только за эти деньги сейчас даже «квадрик» не возьмешь. А тут – целая машина! Если «гранты» предлагаются за миллион, то электромобиль никак не может стоить дешевле. Компетенций в этой области у нас пока не слишком много. Чтобы набрать их, потребуется время и деньги. К тому же современные тяговые аккумуляторы емкостью хотя бы 50 кВтч – недешевое удовольствие. Вот когда удастся сбить цену на «батарейки», тогда можно рассчитывать на гуманный прайс. А пока вряд ли отечественная «электричка» может стоить дешевле двух миллионов.

Комментирует руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- Согласен с мнением выше: электромобиль не может стоить дешевле сопоставимого автомобиля с ДВС. Как правило, он стоит дороже, причем эта разница довольно существенна.

Совсем недавно сообщалось, что в сентябре должны поступить в продажу российские электромобили Evolute. Но, по сути, это аналоги китайских моделей только под отечественным брендом. Их ориентировочная цена может составить менее 3 млн рублей, что, конечно, дороже многих обычных автомобилей. Впрочем, возобновленная месяц назад Правительством РФ программа господдержки позволяет получить субсидию при покупке отечественного электрокара в размере 925 тысяч рублей. А это значит, что реально на него может быть потрачено около 2 млн рублей. Получается, что такую покупку могут позволить себе только 5% участников нашего опроса.