ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей в России

За 7 месяцев нынешнего года россияне приобрели 48,8 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок, что на 16% меньше, чем за тот же период 2021 года. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). Также ими был составлен рейтинг наиболее популярных «китайцев».

Возглавляет его кроссовер Haval Jolion, который с начала года был куплен в количестве 6912 единиц – в 3,7 раза больше, чем в январе – июле 2021-го. При этом в структуре марки он занимает почти 47% от общих продаж – наибольший показатель в ТОП-10.

Второе место в данном рейтинге занимает Chery Tiggo 7 PRO – результат этой модели составил 5209 экземпляров (+5%). И это каждый третий «Чери», реализованный в РФ. Замыкает тройку лидеров Geely Coolray (4516 шт.; -24%) с долей более 42% в объеме бренда.

Показатели остальных популярных «китайцев» представлены на картинке. Здесь стоит обратить внимание на Chery Tiggo 4, Haval F7 и F7x, которые «просели» на 50 – 60%. А вот наряду с Haval Jolion значительный рыночный рост (в 3,2 раза) демонстрирует купе-кроссовер Geely Tugella. Но лучше других в этом плане преуспел Geely Atlas PRO, который на низкой базе вырос в 55 раз!

Кто покупает китайские автомобили? И сколько уже таких владельцев в нашей стране? Об этом и многом другом читайте в новом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв