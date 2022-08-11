Кто в России владеет китайскими автомобилями?

Большинство покупателей китайских автомобилей - люди семейные, достаточно зрелые и образованные. В ходе масштабного исследования, проведенного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» в 2021 - 2022 гг. удалось составить усредненный портрет такого владельца.

В частности, выяснилось, что 89% из тех, кто владеет китайским автомобилем - женаты (или замужем). Почти 2/3 из них (64%) - имеют высшее образование. Средний возраст российского владельца новой машины из КНР - 47 лет, автомобиля с пробегом - 42 года. Многие (63%) проживают в черте города. Результаты исследования показали, что среди тех, кто ездит на таких машинах, мужчин гораздо больше, чем женщин (71% и 29% соответственно).

Анализ полученных данных также выявил профессиональную принадлежность этой категории автовладельцев. Каждый пятый оказался рабочим (18,9%), каждый седьмой - специалистом (13,9%), каждый девятый - руководителем среднего звена (10,9%), а каждый десятый - инженером (9,7%). Кроме этого, среди них есть и определенная доля IT-специалистов (6,4%).

Выяснилось, что многие предпочитают вести активный образ жизни - ездят на рыбалку (10%), путешествуют (6,5%), занимаются спортом (4,9%), отдыхают на природе (3,2%). Около 6% указали, что увлекаются автомобилями.

Итоги исследования нашли отражение в новом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев». Помимо обширной информации о российском парке автомобилей из КНР, его структуре, возрастных и качественных характеристиках, в исследовании содержится информация о предпочтениях в покупке, эксплуатации и обслуживании китайских автомобилей. Отдельный раздел посвящен сравнению моделей по стоимости владения.