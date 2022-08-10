ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в РФ

Эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав данные АО «Электронный паспорт», подсчитали, что в январе - июле 2022 года в нашей стране было куплено почти 210 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. Это соответствует более чем половине (54,2%) российского рынка легковых автомобилей.

Лидерство в сегменте SUV удерживает Hyundai Creta, объем рынка которой по итогам 7 месяцев составил 15,2 тыс. штук. На долю этой модели приходится более трети (37,4%) всего объема покупок легковых машин Hyundai.

Второе место в представленном рейтинге занимает Renault Duster c результатом 12 тыс. единиц. В общем объеме купленных автомобилей Renault на него приходится 35,8%. Замыкает тройку лидеров внедорожник LADA Niva Travel, результат которого в январе - июле составил 9 тыс. штук. И это всего лишь 10,8% от всех «лад».

Объемы рынка всех моделей SUV, вошедших в ТОП-10, за прошедшие 7 месяцев преодолели отметку в 5 тысяч единиц. Большинство из них показали отрицательную динамику - в диапазоне от 38% (Kia Seltos) до 63% (Hyundai Creta). Тем не менее, два представителя китайского автопрома продемонстрировали рост - это Chery Tiggo PRO (+5%, с учетом данных по Tiggo 7) и Haval Jolion (в 3,7 раза). Отметим, что у последней модели доля в общем объеме марки составляет почти 47%. Данный показатель выше только у Mazda CX-5 (74,5%), которая занимает восьмую строчку рейтинга.

Во сколько обходится содержание кроссовера или внедорожника в России - можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Графика: Дмитрий Лавренёв