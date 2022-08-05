Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в июле 2022 года

По итогам июля нынешнего года в России было куплено 35 583 новых легковых автомобиля, что в 4 раза меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Лидерство на российском авторынке по-прежнему удерживает отечественная марка LADA, результат которой в июле составил 10 400 единиц, продемонстрировав падение на 70,6%. Но несмотря на это, доля LADA достигла 29,2%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды Kia (4 004 шт.) и Hyundai (3 397 шт.), которые показали еще большее падение (на 77,7% и 76,9% соответственно).

Впрочем, в ТОП-10 марок почти все имеют отрицательную динамику, кроме китайской EXEED. Объем покупок этих автомобилей в июле вырос в 7 раз. А вот сильнее других от уровня годичной давности потерял немецкий Volkswagen – почти 90%.

В модельной структуре российского рынка по итогам июля лидирует отечественная LADA Granta. Автомобили этого семейства были куплены в количестве 6 525 единиц – на 47,9% меньше, чем год назад. На второй позиции находится LADA Vesta с результатом 2 135 экземпляров (-81,8%), а замыкает ТОП-3 корейская Kia Rio (1 310 шт.; -79,7%).

Отметим, что в представленном рейтинге есть модели, которые показывают рыночный рост. Это три «китайца» – Haval Jolion, Geely Tugella и Geely Atlas PRO. При этом сильнее всего объемы выросли у последнего из них – в 13,5 раза.

Какие еще итоги были характерны для российского авторынка в июле? Об этом и многом другом рассказали наши эксперты в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка: итоги июля 2022 года», видеозапись которого доступна по ссылке.