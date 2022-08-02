ТОП-10 автомобилей с пробегом в 1 полугодии 2022 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе - июне 2022 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 2,17 млн единиц, что на 22% меньше, чем за 1 полугодие 2021 года. При этом продажи машин российских марок упали на 17,4%, а иномарок - на 23,5%.

Среди отечественных самым популярным автомобилем на вторичном рынке по-прежнему остается LADA Samara – за 1 полугодие 2022 года реализация машин этого семейства равна 119,9 тыс. экземпляров, продемонстрировав падение на 14%. Показатели вазовской «классики» составили 85,5 тыс. автомобилей (-14%), «Приоры» - 73,6 тыс. экземпляров (-16%). На четвертом месте - автомобили «десятого» семейства (70,8 тыс. шт.; -17%). Закрывает пятерку лидеров LADA Granta с результатом 56,2 тыс. экземпляров (-19%). Эксперты отмечают, что весь ТОП-10 демонстрирует отрицательную динамику, причем у большинства (9 из 10) эта динамика выражена двузначными числами. Наибольшее падение демонстрирует LADA Kalina (-28%), а наименьшее - LADA Vesta (-9%), занимающая восьмую строчку в рейтинговой таблице.

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России за указанный период был Hyundai Solaris, перепродажи которого за 1 полугодие 2022 года составили 45 тыс. единиц (-26%). На второй строчке - Ford Focus с результатом 44,4 тыс. шт. (-32%), на третьей - Kia Rio (43,5 тыс. шт.; -29%). Далее следуют Toyota Corolla (36,6 тыс. шт.; -30%) и Toyota Camry (32,1 тыс. шт.; -25%). Самое большое падение продемонстрировал Opel Astra, перепродажи которого снизились на треть. Менее других десятке иномарок-лидеров «просел» Volkswagen Polo (-23%).

О том, какое влияние на вторичный рынок может оказать параллельный импорт, расскажут эксперты в рамках форума автобизнеса «Параллельный импорт: автомобили, запчасти, компоненты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 августа в Москве. Подробности и регистрация доступны по ссылке.