По каким ценам россияне покупают автомобили с пробегом?

Цена покупки автомобиля с пробегом в 2022 году значительно выросла. При этом наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуются машины, стоимость которых находится в диапазоне от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. На них приходится более 40% приобретенных россиянами машин. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru. В мае 2022 года они провели онлайн-опрос среди россиян, которые купили автомобили с пробегом. В исследовании приняли участие более 1500 респондентов.

Анализ результатов опроса показал, что наиболее популярный диапазон цен на вторичном рынке - от 700 тысяч до 1 млн рублей. 22,4% опрошенных подтвердили, что приобрели подержанный автомобиль в пределах такой стоимости. Вторая по популярности ценовая категория и весьма близкая к первой - машины с ценой от 1 млн до 1,5 млн рублей (19,5% участников указали такую стоимость).

Автомобиль с ценой менее 500 тысяч рублей приобрели 13,6% опрошенных, с ценой 500 - 700 тысяч рублей - 13,4%. Что касается автомобилей дороже 1,5 млн рублей, на них суммарно пришлось менее трети совершенных покупок (31,1%). При этом самым непопулярным оказался диапазон цен от 1,8 до 2 млн рублей (его указали всего 6,3% респондентов).

В ходе исследования эксперты отметили еще один любопытный факт. Сравнив полученные данные с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2021 году, аналитики сделали вывод, что средняя стоимость покупки автомобиля с пробегом выросла на 20% и составила 1 млн 273 тысячи рублей (год назад было 1 млн 065 тысяч рублей).

Получить более глубокое представление о состоянии вторичного авторынка в России, главных тенденциях на нем, прогнозы экспертов агентства «АВТОСТАТ», можно будет из нового отчета «Рынок автомобилей с пробегом в России. Итоги 6 месяцев 2022 года и планы россиян по покупке автомобиля», который готовится к выходу в середине августа.

Графика: Дмитрий Лавренёв