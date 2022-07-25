Авито Авто – платформа №1 для покупки и продажи автомобилей

Россияне в большинстве случаев используют платформу Авито Авто для покупки и продажи автомобилей. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-опроса, в котором приняло участие более 3200 респондентов по всей России.

Так, чаще всего продавцы машин находят своих покупателей на Авито Авто – 56,6%, участвовавших в опросе автовладельцев подтвердили это. Второе место тут, с более чем двукратным отставанием, занимает Auto.ru (21,2%), от которого чуть отстает Drom.ru (20,1%). Показатели остальных платформ выглядят еще скромнее.

Интересно и то, что в столицах Авито Авто также является платформой №1 для продажи автомобиля – 50% опрошенных жителей Москвы и 60,6% жителей Санкт-Петербурга нашли покупателя именно на Авито Авто.

Практически та же картина наблюдается и на другой «половине» рынка. Большинству покупателей машин удалось найти своих продавцов (автосалон или дилера) именно на Авито Авто – так ответили 44,7% респондентов. В ТОП-3 здесь также попадают Auto.ru (25,5%) и Drom.ru (14,9%). Платформа CarPrice.ru набрала более 5% голосов, а все остальные – около 10%.

Когда человек выставляет свой автомобиль на продажу, как правило, он старается задействовать сразу несколько платформ – чтобы быстрее и выгоднее его продать. И чаще всего люди размещают объявление о продаже машин именно на Авито Авто – эту платформу назвали 67,2% автовладельцев, участвовавших в опросе.

Также Авито Авто оказалась и самой узнаваемой платформой среди россиян – 56,5% автолюбителей назвали именно ее, отвечая на вопрос: «Если мы говорим о сайтах, на которых размещаются объявления о продаже автомобилей, какой из них вам первым приходит на ум?». Остальные же платформы уступают Авито Авто по узнаваемости с более чем двукратным отставанием.