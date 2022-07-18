Россияне рассказали о случаях хищений с автомобилей

На фоне возможного дефицита автозапчастей начали высказываться опасения о том, что могут участиться случаи хищений, связанных с автомобилями. В связи с этим эксперты агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили узнать об этом у самих автолюбителей. Соответствующий онлайн-опрос был проведен в первой половине июля, в нем приняло участие более 1100 респондентов.

Как показали итоги опроса, львиная доля (84,2%) автовладельцев не сталкивалась с хищениями со своих машин. Максимум, что удавалось похитить злоумышленникам – это какие-либо элементы обвеса (бамперы, заглушки и т.п.). Но об этом сообщили всего 7,1% опрошенных.

Тех, у кого слили бензин, набралось 2,5%. Тяжелее всего пришлось тем, у кого угнали автомобиль (2,3%). Чуть меньше (2,1%) было тех, чью машину пытались вскрыть. Еще меньше респондентов оказалось среди тех, у кого с автомобилей сняли колеса (0,8%), фары (0,6%) и номер (0,4%). Причем в последнем случае воришки предлагали владельцам выкупить номерной знак.

Комментирует шеф-редактор сайта «За рулем» Константин Васильев:

- Помню, как несколько лет назад приезжал к брату в Тольятти на машине. И он мне посоветовал на ночь во дворе ее не оставлять. Надежнее – на платной стоянке. Оказалось, что за пару дней до этого в темном углу двора за ночь буквально разобрали чей-то Land Cruiser. Сняли колеса, двери, салон и даже переднюю панель частично разобрали. Работали явно профи, командой. И никто ничего не заметил, так как в ту ночь лил сильный дождь.

Но справедливости ради, это, пожалуй, единственный подобный случай на моей памяти. Ну, разве что однажды с моей машины свинтили колпачки колесных вентилей. Помните, еще такой тренд в Тик-Токе был? Но это ерунда – детские шалости.

Сегодня почти на каждом подъезде установлена видеокамера. На дорогах их тоже все больше и больше. Словом, в городе машина постоянно на виду, где бы вы ее не припарковали. А это очень действенный способ защиты от воровства.

И очень сомневаюсь, что волну краж подстегнет грядущий дефицит запчастей. Поскольку дефицит этот не взрывной, а растянут во времени. Грубо говоря, к моменту, когда закончатся уже ввезенные запчасти, подоспеет параллельный импорт. Острая нехватка коснется определенных компонентов для редких модификаций автомобилей. Масс-маркет же приспособится достаточно быстро, как это всегда и бывало. Словом, нет причин для паники. Но в темных закоулках все же машину не оставляйте.

Комментирует руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- Лично мне доводилось сталкиваться с хищениями в отношении моих машин. Лет десять назад «сперли» датчик температуры, потом как-то сливали бензин… В обоих случаях оставлял автомобиль на ночь во дворе. С тех пор обзавелся гаражом – так намного надежнее и по ночам спится спокойнее.

Что касается других случаев хищений, то знакомые в основном жалуются на слив бензина. Про снятие колес, фар, номеров я от них не слышал. Про угоны информации тоже давно не было, а вот про поджоги автомобилей – иногда встречается.

В любом случае все это происходит, когда автомобиль ночует на улице и особенно там, где нет камер видеонаблюдения. Поэтому призываю самих автовладельцев быть бдительнее – это поможет избежать случаев хищений со своих машин. Береженого Бог бережет!

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